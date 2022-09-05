Оливейра рассказал о подготовке к бою с Махачевым

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра рассказал о подготовке к бою с россиянином Исламом Махачевым. Интервью со спортсменом доступно на YouTube-канале Brazilian MMA Fighters.
«Я сказал своему тренеру Диего Лиме, что на этот раз я сделаю все по-другому. Я никогда не приезжал в США настолько заранее перед боем. На этот раз я приеду на место примерно за 20 дней до поединка», — поделился бразилец.
Он отметил, что вместе с ним в Абу-Даби отправится практически вся команда. Оливейра добавил, что это станет ключом к победе.
Ранее 32-летний Оливейра поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Махачева. Бразилец пообещал завершить бой в первом раунде. По его мнению, 30-летний Махачев попытается с первых минут перевести его в партер, чтобы провести болевой или удушающий прием.
Поединок возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 23 октября. Махачев и Оливейра поспорят за вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе.