Махачев провел спарринг с Нурмагомедовым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев провел спарринг с Хабибом Нурмагомедовым перед боем с Чарльзом Оливейрой. Видео тренировки опубликовано на YouTube-канале Sportation.
В спарринге также участвовал менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз. На записи видно, как участники по очереди наносят друг другу удары.
Ранее Махачев рассказал о тренировках под руководством Нурмагомедова.
«Сейчас он гоняет нас как сумасшедший. Раньше он очень усердно тренировался, а сейчас просто сидит и говорит: "Эй, сделай это, теперь сделай это". Он не участвует в процессе, поэтому так мощно нас нагружает», — заявил спортсмен.
Поединок Оливейры и Махачева возглавит турнир UFC в Абу-Даби, который пройдет 23 октября. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе.