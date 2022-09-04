Махачев провел спарринг с Нурмагомедовым

«Сейчас он гоняет нас как сумасшедший. Раньше он очень усердно тренировался, а сейчас просто сидит и говорит: "Эй, сделай это, теперь сделай это". Он не участвует в процессе, поэтому так мощно нас нагружает», — заявил спортсмен.