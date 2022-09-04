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1 час назад

Махачев провел спарринг с Нурмагомедовым

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев провел спарринг с Хабибом Нурмагомедовым перед боем с Чарльзом Оливейрой. Видео тренировки опубликовано на YouTube-канале Sportation.

Махачев провел спарринг с Нурмагомедовым
Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / ReutersPer Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

В спарринге также участвовал менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз. На записи видно, как участники по очереди наносят друг другу удары.

Ранее Махачев рассказал о тренировках под руководством Нурмагомедова.

«Сейчас он гоняет нас как сумасшедший. Раньше он очень усердно тренировался, а сейчас просто сидит и говорит: "Эй, сделай это, теперь сделай это". Он не участвует в процессе, поэтому так мощно нас нагружает», — заявил спортсмен.

Поединок Оливейры и Махачева возглавит турнир UFC в Абу-Даби, который пройдет 23 октября. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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