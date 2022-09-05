Нейт Диаз запускает собственный бойцовский промоушен

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, выступающий в UFC, в ближайшее время намерен подать заявку на получение лицензии промоутера. Об этом он рассказал сам, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НЕЙТА ДИАЗА ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НЕЙТА ДИАЗА

Ожидается, что заявка будет подана в ближайшие недели. Промоушен будет называться Real Fight, Inc.