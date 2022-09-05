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5 часов назад

Нейт Диаз запускает собственный бойцовский промоушен

Чемпионат.comиещё 4

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, выступающий в UFC, в ближайшее время намерен подать заявку на получение лицензии промоутера. Об этом он рассказал сам, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях.

Нейт Диаз запускает собственный бойцовский промоушен
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НЕЙТА ДИАЗАИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НЕЙТА ДИАЗА

Ожидается, что заявка будет подана в ближайшие недели. Промоушен будет называться Real Fight, Inc.

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике. В следующем поединке он встретится со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Бой состоится в ночь на 10 сентября мск.

MMA,Леон Эдвардс,
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