Тренер Оливейры оценил уровень подготовки Махачева

Тренер бразильского бойца смешанного стиля (ММА) Чарльза Оливейры Диего Лима оценил уровень подготовки россиянина Ислама Махачева. Его слова приводит Sportskeeda.
«Махачев — очень хороший боец, но он никогда не дрался с соперником из топ-5. Впрочем, этот парень очень крутой. Он идет на серии из десяти побед. Он хорош в ударке, возле сетки и в партере. У него хорошее джиу-джитсу», — заявил Лима.
Тренер назвал предстоящий поединок Оливейры и Махачева большим вызовом для бразильца. Тем не менее, Лима ожидает, что бой не дойдет до судейского решения.
Ранее 32-летний Оливейра поделился ожиданиями от встречи с Махачевым. Бразилец пообещал завершить бой в первом раунде. Поединок возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 23 октября. Махачев и Оливейра поспорят за вакантный титул чемпиона организации в легком весе.