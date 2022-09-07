Тренер Оливейры оценил уровень подготовки Махачева

«Махачев — очень хороший боец, но он никогда не дрался с соперником из топ-5. Впрочем, этот парень очень крутой. Он идет на серии из десяти побед. Он хорош в ударке, возле сетки и в партере. У него хорошее джиу-джитсу», — заявил Лима.