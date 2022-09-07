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3 часа назад

Тренер Оливейры оценил уровень подготовки Махачева

Lenta.ru

Тренер бразильского бойца смешанного стиля (ММА) Чарльза Оливейры Диего Лима оценил уровень подготовки россиянина Ислама Махачева. Его слова приводит Sportskeeda.

Тренер Оливейры оценил уровень подготовки Махачева
Фото: ТАССТАСС

«Махачев — очень хороший боец, но он никогда не дрался с соперником из топ-5. Впрочем, этот парень очень крутой. Он идет на серии из десяти побед. Он хорош в ударке, возле сетки и в партере. У него хорошее джиу-джитсу», — заявил Лима.

Тренер назвал предстоящий поединок Оливейры и Махачева большим вызовом для бразильца. Тем не менее, Лима ожидает, что бой не дойдет до судейского решения.

Ранее 32-летний Оливейра поделился ожиданиями от встречи с Махачевым. Бразилец пообещал завершить бой в первом раунде. Поединок возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 23 октября. Махачев и Оливейра поспорят за вакантный титул чемпиона организации в легком весе.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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