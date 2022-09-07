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7 часов назад

Бывший чемпион UFC рассказал о провалах в памяти после нокаута

Lenta.ruиещё 2

Бывший чемпион UFC Камару Усман в интервью YouTube-каналу Джо Рогана рассказал о провалах в памяти после нокаута от британского бойца смешанного стиля (MMA) Леона Эдвардса.

Бывший чемпион UFC рассказал о провалах в памяти после нокаута
Фото: Diego Ribas / globallookpress.comDiego Ribas / globallookpress.com

Спортсмен заявил, что 20 августа после поражения на турнире UFC 278 общался с тренером Тревором Уиттманом и семьей, однако не помнит этого. «Смутно вспоминаю, как сидел. Похоже, как будто Леон отправил меня в 20-минутный сон. Я пришел в себя в машине скорой помощи», — сказал он.

3 сентября Усман ответил на обвинения в употреблении допинга. Он заявил, что никогда не использовал запрещенные вещества, и объяснил, что шрамы на его животе появились из-за бородавок.

20 августа 35-летний Усман уступил Эдвардсу в главном поединке турнира UFC 278. Американца нокаутировали в конце пятого раунда. Усман шестой раз защищал титул чемпиона полусреднем весе. Он потерпел первое поражение с 2013 года и второе в карьере.

MMA,Леон Эдвардс,Джо Роган,
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