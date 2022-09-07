Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
2 часа назад

Стала известна дата боя между Чендлером и Порье

Чемпионат.com

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) и экс-чемпион Bellator, американец Майкл Чендлер проведёт следующий бой с соотечественником Дастином Порье. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бретт Окамото со ссылкой на коммерческого директора UFC Хантера Кэмпбелла.

Стала известна дата боя между Чендлером и Порье
Фото: соцсетисоцсети

По информации источника, бой пройдёт 13 ноября 2022 года на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США) и будет состоять из трёх раундов. Главным поединком вечера станет титульное противостояние между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.

Также отмечается, что помимо согласия на этот поединок, Майкл Чендлер подписал новый контракт ещё на несколько боёв.

MMA,Алекс Перейра,Майкл Чендлер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители