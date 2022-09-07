Американский боец MMA обратился к россиянам

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алекс Николсон обратился к россиянам перед поединком на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Его слова приводятся на сайте телеканала.

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«С вами Алекс Спартанец Николсон. Очень рад посетить Москву, Россию и устроить шоу!» — заявил 32-летний спортсмен.

Он добавил, что будет рад провести поединок против россиянина Вагаба Вагабова.

Поединок между Николсоном и Вагабовым пройдет 30 сентября в Москве. Он возглавит кард соревнований в тяжелом весе.