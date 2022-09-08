Хасбик ответил Макгрегору

«Клоун не сможет никогда это сделать. Почему ты каждый раз удаляешь посты, когда я тебе отвечаю? Дядя Дана Уайт и UFC, пожалуйста, дайте мне съесть эту курицу Конора Макгрегора. Я голоден и разобью его своим горским духом. Мой брат Хабиб уже разгромил его и его команду, пришла моя очередь подняться», — написал блогер в социальных сетях.