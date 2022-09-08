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7 часов назад

«Дядя Дана Уайт и UFC, дайте мне съесть эту курицу Конора». Хасбик ответил Макгрегору

Чемпионат.comиещё 1

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на очередной оскорбительный пост бойца UFC Конора Макгрегора.

Хасбик ответил Макгрегору
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ирландец ранее выложил на свою страницу фотоколлаж с Хасбиком и подписал: «Что ты теперь скажешь, маленький калека?». Позже Макгрегор удалил пост.

«Клоун не сможет никогда это сделать. Почему ты каждый раз удаляешь посты, когда я тебе отвечаю? Дядя Дана Уайт и UFC, пожалуйста, дайте мне съесть эту курицу Конора Макгрегора. Я голоден и разобью его своим горским духом. Мой брат Хабиб уже разгромил его и его команду, пришла моя очередь подняться», — написал блогер в социальных сетях.

Ранее Хасбик и Макгрегор уже конфликтовали в социальных сетях. За дагестанца заступился Александр Волкановски.

MMA,Александр Волкановски,Дана Уайт,Конор Макгрегор,
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