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2 часа назад

Дана Уайт рассказал о судьбе турнира UFC после массовой драки с участием Диаза и Чимаева

Inc-News

Накануне турнира UFC, который состоится в ночь с 10 на 11 сентября, глава промоушена Дана Уайт планировал провести большую пресс-конференцию с участием всех бойцов.

Уайт рассказал о последствиях драки с участием Диаза и Чимаева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Но незадолго до ее начала будущие соперники швед Хамзат Чимаев и американец Нейт Диаз устроили перепалку у всех на глазах.

За американца попытался заступиться Кевин Холланд, на которого Чимаев среагировал мгновенно – ударом ноги в грудь.

Тут же со своих мест вскочили другие спортсмены, тренеры, менеджеры и просто зрители. Образовалась «куча мала», в которой по некоторым данным участвовало до сотни человек.

Дана Уайт был вынужден пресс-конференцию отменить, хотя пообещал, что турнир в любом случае состоится.

При этом он пообещал, что главные зачинщики – Чимаев и Диаз, а также «заступник» Холланд будут «очень серьезно оштрафованы».

MMA,Хамзат Чимаев,Дана Уайт,
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