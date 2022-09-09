Уайт рассказал о последствиях драки с участием Диаза и Чимаева

Накануне турнира UFC, который состоится в ночь с 10 на 11 сентября, глава промоушена Дана Уайт планировал провести большую пресс-конференцию с участием всех бойцов.

Но незадолго до ее начала будущие соперники швед Хамзат Чимаев и американец Нейт Диаз устроили перепалку у всех на глазах.

За американца попытался заступиться Кевин Холланд, на которого Чимаев среагировал мгновенно – ударом ноги в грудь.

Тут же со своих мест вскочили другие спортсмены, тренеры, менеджеры и просто зрители. Образовалась «куча мала», в которой по некоторым данным участвовало до сотни человек.

Дана Уайт был вынужден пресс-конференцию отменить, хотя пообещал, что турнир в любом случае состоится.