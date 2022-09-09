В США перед поединком Чимаева и Диаса произошла массовая драка

В США перед поединком шведского бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева и американца Нейта Диаса произошла массовая драка. Об этом сообщает портал BJPen.

Инцидент произошел 8 сентября перед пресс-конференцией бойцов. Чимаев и другой американец Кевин Холланд подрались за кулисами, после чего началась массовая потасовка.

«Такого никогда не случалось в истории промоушена. Пресс-конференция отменяется в целях безопасности», — заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

20 июля стало известно, что шведский боец подерется с Диасом на UFC 279. Их поединок возглавит турнир в Лас-Вегасе 11 сентября.