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6 часов назад

В США перед поединком Чимаева и Диаса произошла массовая драка

Lenta.ru

В США перед поединком шведского бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева и американца Нейта Диаса произошла массовая драка. Об этом сообщает портал BJPen.

В США перед поединком Чимаева и Диаса произошла массовая драка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел 8 сентября перед пресс-конференцией бойцов. Чимаев и другой американец Кевин Холланд подрались за кулисами, после чего началась массовая потасовка.

«Такого никогда не случалось в истории промоушена. Пресс-конференция отменяется в целях безопасности», — заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

20 июля стало известно, что шведский боец подерется с Диасом на UFC 279. Их поединок возглавит турнир в Лас-Вегасе 11 сентября.

Чимаев выиграл все 11 боев в карьере. Диас за профессиональную карьеру в UFC одержал 18 побед и потерпел 11 поражений.

MMA,Хамзат Чимаев,Диас Нейт,
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