Хамзат Чимаев и его американский коллега Кевин Холланд устроили массовую драку, в которой приняли участие около 100 человек. Как сообщает «Чемпионат.com», конфликт произошел перед пресс-конференцией шоу UFC 279.
По словам очевидцев, Чимаев первым ударил Холланда ногой в грудь, после чего между спортсменами завязалась потасовка. Участие в ней приняли и команды бойцов, а после в конфликт втянулся и Нейт Диас со своей командой. Служба безопасности UFC с трудом, но остановила драку, однако пресс-конференцию перед турниром все же пришлось отменить.
По неподтвержденной информации, в ходе боев был нокаутирован близкий друг Чимаева Даррен Тилл. Причиной массовой драки могло стать интервью Холланда, который предложил «бесплатно подстричь бороду» бойцу чеченского происхождения.
Чимаев же после конфликта заявил, что он призывал оппонентов не шутить над их командой, а Холланд и Диаз «свое получили».