Хамзат Чимаев и его американский коллега Кевин Холланд устроили массовую драку, в которой приняли участие около 100 человек. Как сообщает «Чемпионат.com», конфликт произошел перед пресс-конференцией шоу UFC 279.

По словам очевидцев, Чимаев первым ударил Холланда ногой в грудь, после чего между спортсменами завязалась потасовка. Участие в ней приняли и команды бойцов, а после в конфликт втянулся и Нейт Диас со своей командой. Служба безопасности UFC с трудом, но остановила драку, однако пресс-конференцию перед турниром все же пришлось отменить.

По неподтвержденной информации, в ходе боев был нокаутирован близкий друг Чимаева Даррен Тилл. Причиной массовой драки могло стать интервью Холланда, который предложил «бесплатно подстричь бороду» бойцу чеченского происхождения.