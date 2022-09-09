Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Боец UFC Чимаев обвинил своего спарринг-партнера в провале взвешивания

Газета.Ru

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором прокомментировал провал взвешивания перед поединком UFC 279 против Нэйта Диаза.

Чимаев обвинил своего спарринг-партнера в провале взвешивания
Фото: khamzat_chimaev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)khamzat_chimaev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Чимаев выложил обработанное фото, на котором он запечатлен со своим спарринг-партнером Дарреном Тиллом.

«Это его вина», – написал Чимаев.

Ранее президент UFC Уайт был вынужден отменить пресс-конференцию между Чимаевым и Нейтом Диазом перед турниром UFC 279 в Лас-Вегасе из-за драки между командами спортсменов.

Журналист Ариэль Хельвани в соцсетях сообщил, что главными участниками инцидента стали Чимаев и Кевин Холланд. Между ними произошла стычка, которая вызвала «эффект домино» – к потасовке примкнули другие бойцы и их окружение.

По словам журналиста, Чимаев ударил Холланда ногой в грудь. Дальше все переросло в потасовку с Диазом. По некоторым данным, в ней тем или иным образом принимали участие около 100 человек.

Напомним, бой между Чимаевым и Диазом запланирован в ночь на 11 сентября.

MMA,Хамзат Чимаев,Даррен Тилл,Ариэль Хельвани,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители