Чимаев обвинил своего спарринг-партнера в провале взвешивания

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором прокомментировал провал взвешивания перед поединком UFC 279 против Нэйта Диаза.

Фото: khamzat_chimaev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) khamzat_chimaev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Чимаев выложил обработанное фото, на котором он запечатлен со своим спарринг-партнером Дарреном Тиллом.

«Это его вина», – написал Чимаев.

Ранее президент UFC Уайт был вынужден отменить пресс-конференцию между Чимаевым и Нейтом Диазом перед турниром UFC 279 в Лас-Вегасе из-за драки между командами спортсменов.

Журналист Ариэль Хельвани в соцсетях сообщил, что главными участниками инцидента стали Чимаев и Кевин Холланд. Между ними произошла стычка, которая вызвала «эффект домино» – к потасовке примкнули другие бойцы и их окружение.

По словам журналиста, Чимаев ударил Холланда ногой в грудь. Дальше все переросло в потасовку с Диазом. По некоторым данным, в ней тем или иным образом принимали участие около 100 человек.