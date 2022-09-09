Чимаев обвинил своего спарринг-партнера в провале взвешивания

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором прокомментировал провал взвешивания перед поединком UFC 279 против Нэйта Диаза.
Чимаев выложил обработанное фото, на котором он запечатлен со своим спарринг-партнером Дарреном Тиллом.
«Это его вина», – написал Чимаев.
Ранее президент UFC Уайт был вынужден отменить пресс-конференцию между Чимаевым и Нейтом Диазом перед турниром UFC 279 в Лас-Вегасе из-за драки между командами спортсменов.
Журналист Ариэль Хельвани в соцсетях сообщил, что главными участниками инцидента стали Чимаев и Кевин Холланд. Между ними произошла стычка, которая вызвала «эффект домино» – к потасовке примкнули другие бойцы и их окружение.
По словам журналиста, Чимаев ударил Холланда ногой в грудь. Дальше все переросло в потасовку с Диазом. По некоторым данным, в ней тем или иным образом принимали участие около 100 человек.
Напомним, бой между Чимаевым и Диазом запланирован в ночь на 11 сентября.