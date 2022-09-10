«Заткнитесь!»: Чимаев осадил освиставшую его толпу

28-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев призвал собравшуюся публику поумерить свист в его адрес во время церемониального взвешивания перед турниром UFC 279.

«Я не знаю, как провалил взвешивание. Эй, заткнитесь, ребята! Мне плевать, я разнесу всех», – сказал Чимаев под свист публики во время взвешивания.

В ночь на 11 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 279. Соперником Чимаева будет Кевин Холланд. Изначально Хамзат должен был встретиться с Нейтом Диазом, но провалил взвешивание.