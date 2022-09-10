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8 часов назад

«Заткнитесь!» Чимаев обратился к освистывающей его толпе во время взвешивания

Чемпионат.com

28-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев призвал собравшуюся публику поумерить свист в его адрес во время церемониального взвешивания перед турниром UFC 279.

«Заткнитесь!»: Чимаев осадил освиставшую его толпу
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

«Я не знаю, как провалил взвешивание. Эй, заткнитесь, ребята! Мне плевать, я разнесу всех», – сказал Чимаев под свист публики во время взвешивания.

Провалившему взвешивание Чимаеву поменяли соперника в UFC

В ночь на 11 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 279. Соперником Чимаева будет Кевин Холланд. Изначально Хамзат должен был встретиться с Нейтом Диазом, но провалил взвешивание.

Также накануне Чимаев повздорил с Холландом перед пресс-конференцией, после чего разгорелась масштабная потасовка с участием окружения бойцов, из-за которой Дана Уайт отменил пресс-конференцию из соображений «всеобщей безопасности».

MMA,Хамзат Чимаев,Дана Уайт,
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