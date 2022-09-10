Экс-чемпион UFC Макгрегор анонсировал третий бой против Диаса

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор на своей странице в Twitter анонсировал свой третий поединок против Нейта Диаса.

«Поздравляю Нейта Диаса с завершением его контрактных обязательств с UFC и с тем, что стал настоящей суперзвездой. Невероятный подвиг. Честная игра. Наша трилогия состоится», — написал Макгрегор.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил об изменениях в карде турнира UFC 279 после того, как швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев провалил взвешивание перед поединком с Нейтом Диазом. Их поединок должен был стать главным событием турнира, который пройдет в Лас-Вегасе.

Теперь объявлено, что турнир возглавит поединок Нейта Диаза с Тони Фергюсоном. Чимаев в со-главном событии встретится с Кевином Холландом. Оба боя будут пятираундовыми.