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47 минут назад

Бывший боец UFC Теодору умер от рака в возрасте 34 лет

Газета.Ruиещё 3

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Элиас Теодору умер в возрасте 34 лет от рака, сообщает MMA Junkie.

Экс-боец UFC умер от рака
Фото: Газета.руГазета.ру

По информации издания, у спортсмена был диагностирован рак печени в четвертой стадии. Боец скрывал от общественности свою болезнь.

Тедору выступал в UFC в 2014–2019 годах. Он является победителем TUF Nations. Боец провел в чемпионате 11 поединков, в которых одержал восемь побед и потерпел три поражения. В 2019 году спортсмен покинул UFC.

Ранее бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что пока не скучает по спорту и не хочет возобновлять карьеру.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

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