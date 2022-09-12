Экс-боец UFC умер от рака

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Элиас Теодору умер в возрасте 34 лет от рака, сообщает MMA Junkie.
По информации издания, у спортсмена был диагностирован рак печени в четвертой стадии. Боец скрывал от общественности свою болезнь.
Тедору выступал в UFC в 2014–2019 годах. Он является победителем TUF Nations. Боец провел в чемпионате 11 поединков, в которых одержал восемь побед и потерпел три поражения. В 2019 году спортсмен покинул UFC.
Ранее бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что пока не скучает по спорту и не хочет возобновлять карьеру.
Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.
Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.