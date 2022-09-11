"Я самый опасный парень здесь, я убью всех! Дайте мне этих парней из главного боя, я одолею обоих. Я знаю, что должен был сделать вес, но никто не может меня остановить. Если я умру, то сделаю это в клетке. Я никогда не покину клетку, это мой дом!" - заявил Чимаев.

Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаса. После этого на счету шведа стало 12 поединков, в которых он одержал 12 побед и не потерпел ни одного поражения. Боец родился в Чечне, но в 19 лет в статусе беженца вместе с членами своей семьи уехал в Швецию. В качестве профессионального бойца он дебютировал в 2018 году.