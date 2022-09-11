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1 час назад

Боец UFC Чимаев о победе над Холландом: я самый опасный парень здесь, убью всех

Газета.Ruиещё 1

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился эмоциями после боя против Кевина Холланда в со-главном поединке вечера на турнире UFC 279.

"Я самый опасный парень здесь, я убью всех!"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я самый опасный парень здесь, я убью всех! Дайте мне этих парней из главного боя, я одолею обоих. Я знаю, что должен был сделать вес, но никто не может меня остановить. Если я умру, то сделаю это в клетке. Я никогда не покину клетку, это мой дом!" - заявил Чимаев.

Чимаев одержал победу над Холландом в первом раунде боя. Швед исполнил не только удушающий прием, но и болевой.

Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаса. После этого на счету шведа стало 12 поединков, в которых он одержал 12 побед и не потерпел ни одного поражения. Боец родился в Чечне, но в 19 лет в статусе беженца вместе с членами своей семьи уехал в Швецию. В качестве профессионального бойца он дебютировал в 2018 году.

Ранее бывший боец UFC Дин Томас рассказал, как отразится на репутации Чимаева проваленное взвешивание.

MMA,Хамзат Чимаев,Диас Нейт,
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