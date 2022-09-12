Нурмагомедов высказался о возможном возвращении в спорт

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что пока не скучает по спорту и не хочет возобновлять карьеру.
«Не думаю, что это случится. Я не скучаю по спорту, только по тренировкам. Даже когда мне будет 60, я буду тренироваться, но до этого момента еще надо дожить. Многие бойцы, которые уже завершили карьеру, говорят, что скучают по спорту и хотят вернуться. Не знаю, что произойдет в будущем, но сейчас я не испытываю таких чувств», — сказал Хабиб во время выступления на благотворительном вечере в Лондоне, запись которого опубликована на YouTube-канале Eman Channel.
Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.
Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.
Ранее Нурмагомедов на церемонии включения в Зал славы промоушена назвал поединок с ирландцем Конором Макгрегором величайшим в своей карьере.
Напомним, в октябре 2018 года Хабиб удушающим приемом одержал победу над Макгрегором.