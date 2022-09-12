Нурмагомедов высказался о возможном возвращении в спорт

«Не думаю, что это случится. Я не скучаю по спорту, только по тренировкам. Даже когда мне будет 60, я буду тренироваться, но до этого момента еще надо дожить. Многие бойцы, которые уже завершили карьеру, говорят, что скучают по спорту и хотят вернуться. Не знаю, что произойдет в будущем, но сейчас я не испытываю таких чувств», — сказал Хабиб во время выступления на благотворительном вечере в Лондоне, запись которого опубликована на YouTube-канале Eman Channel.