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44 минуты назад

Российский блогер Хасбик станет персонажем игры UFC

Газета.Ru

Российский блогер Хасбулла «Хасбик» Магомедов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), так как его права на образ будут использоваться в компьютерной игре UFC, сообщает «Матч ТВ».

Подерется со всеми: первые подробности контракта Хасбика и UFC
Фото: Газета.руГазета.ру

По информации издания, Магомедов станет одним из персонажей популярного спортивного симулятора от Electronic Arts. Видеоигра UFC выйдет на популярных платформах и позволит проводить поединки, симулирующие реальные бои.

Популярность Хасбик обрел несколько лет назад в социальных сетях. Рост дагестанского блогера составляет 93 сантиметра, а весит он всего 18 кг. Не так давно появилась информация, согласно которой Магомедов может провести поединок с блогером Абдурозиком. У него такая же комплекция, как у Хасбика.

Однако бой так и не состоялся. Инициатива вызвала много обсуждений, а многие представители единоборств смешанного стиля (ММА) высказались негативно о возможном проведении поединка.

При этом Хасбик встречался даже с главной Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, который подарил блогеру дорогостоящую машину.

Ранее тренер Хабиба Нурмагомедова предложил блогеру Хасбику разрушить игрушечный грузовик.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Рамзан Кадыров,
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