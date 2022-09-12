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1 час назад

Губерниев прокомментировал подписание блогером Хасбиком контракта с UFC

Чемпионат.com

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу новости о том, что популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подписал пятилетнее соглашение с UFC, сообщает ТАСС.

Губерниев прокомментировал контракт Хасбика с UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прекрасно. Порадуемся за него. Это всем на пользу. Надо понимать, что это бизнес-промоушен. UFC — молодцы. Надо помочь таким людям, как он. Это отличная и совершенно блестящая идея», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — приблизительно 18 кг.

MMA,Егор Кабак,Дмитрий Губерниев,
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