Губерниев прокомментировал контракт Хасбика с UFC

«Прекрасно. Порадуемся за него. Это всем на пользу. Надо понимать, что это бизнес-промоушен. UFC — молодцы. Надо помочь таким людям, как он. Это отличная и совершенно блестящая идея», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.