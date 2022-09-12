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1 час назад

Американский боец UFC высказался о поражении Чимаеву

Lenta.ru

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Холланд отреагировал на поражение шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву на турнире UFC 279. Спортсмен высказался в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

Американский боец UFC высказался о поражении Чимаеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я проиграл потрясающий матч по грепплингу, а точнее, бой. Моя вина, Чимаев просто адский атлет», — заявил Холланд. Он также отметил, что следующий бой хотел бы провести против ударника.

Изначально Чимаев должен был драться с американцем Нейтом Диасом в главном бою UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен на Тони Фергюсона, уступившего Диасу удушающим приемом.

Чимаев встретился с Холландом во втором по значимости поединке вечера 11 сентября. Швед одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.

MMA,Хамзат Чимаев,Тони Фергюсон,Диас Нейт,
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