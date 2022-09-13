Хабиб Нурмагомедов не собирается худеть

«В годы моей активной карьеры я весил 86-87 килограммов и всегда гонял вес до лимита легкого дивизиона. После завершения карьеры я набрал 4-5 килограммов и ничего не могу с этим поделать. Мне придется тренироваться по 5-6 часов в день или же выбрать счастливую жизнь. Конечно же, я выбираю быть счастливым», — заявил Нурмагомедов.