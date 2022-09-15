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1 час назад

Боец UFC Чимаев отреагировал на критику со стороны Хабиба по поводу провального взвешивания

Газета.Ruиещё 5

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в комментариях в одной из социальных сетей отреагировал на слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, который раскритиковал его за провальное взвешивание перед поединком против Нейта Диаза в рамках турнира UFC 279.

Чимаев ответил на слова Хабиба про провальное взвешивание
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, Хабиб объяснил провальное взвешивание Чимаева отсутствием мусульман вокруг него.

«Я просто съел слишком много тирамису и поэтому мой бой с Тони Фергюсоном отменили пять раз. Мы свое уже сказали, пускай теперь скажет мир», — написал Чимаев.

Напомним, швед чеченского происхождения ударил Холланда ногой в грудь после того, как американец предложил ему бесплатно побрить бороду. В потасовке участвовало около 100 человек из команд Чимаева и Нейта Диаза. После этого глава UFC Дана Уайт принял решение отменить пресс-конференцию.

Позже Чимаев провалил взвешивание и был лишен боя с Диазом. В результате в главном поединке вечера Нейт Диаз победил Тони Фергюсона, а в соглавном бою Хамзат Чимаев оказался сильнее Кевина Холланда.

Ранее экс-чемпион UFC Тони Фергюсон упрекнул Чимаева в том, что тот специально не сделал вес.

MMA,Хамзат Чимаев,Тони Фергюсон,Дана Уайт,Хабиб Нурмагомедов,
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