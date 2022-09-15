Чимаев ответил на слова Хабиба про провальное взвешивание

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в комментариях в одной из социальных сетей отреагировал на слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, который раскритиковал его за провальное взвешивание перед поединком против Нейта Диаза в рамках турнира UFC 279.

Напомним, Хабиб объяснил провальное взвешивание Чимаева отсутствием мусульман вокруг него.

«Я просто съел слишком много тирамису и поэтому мой бой с Тони Фергюсоном отменили пять раз. Мы свое уже сказали, пускай теперь скажет мир», — написал Чимаев.

Напомним, швед чеченского происхождения ударил Холланда ногой в грудь после того, как американец предложил ему бесплатно побрить бороду. В потасовке участвовало около 100 человек из команд Чимаева и Нейта Диаза. После этого глава UFC Дана Уайт принял решение отменить пресс-конференцию.

Позже Чимаев провалил взвешивание и был лишен боя с Диазом. В результате в главном поединке вечера Нейт Диаз победил Тони Фергюсона, а в соглавном бою Хамзат Чимаев оказался сильнее Кевина Холланда.