Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Тренирующийся в зале Нурмагомедова боец Алискеров подписал контракт с UFC

ТАССиещё 1

Россиянин Икрам Алискеров стал бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в среду журналистам сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

Алискеров из зала Хабиба стал бойцом UFC
Фото: unsplashunsplash

Алискеров победил бразильца Марио Соузу болевым приемом кимура в первом раунде на турнире Dana White's Contender Series.

"Это было быстро, качественно, - сказал Уайт. - У него есть история с Хамзатом Чимаевым. По-моему, это первая победа кимурой в Dana White's Contender Series. Поздравляю, Икрам стал бойцом UFC".

"Я доказал, что готов выступать в UFC, - сказал Алискеров. - Долго шел к этому, восемь месяцев готовился. Благодарю Хабиба Нурмагомедова и Али Абдель-Азиза. Мне не терпится снова выйти на эту арену, постараюсь до конца года подраться".

Алискерову 29 лет, он тренируется в зале Хабиба Нурмагомедова. На его счету 13 побед и одно поражение, которое он потерпел в бою против Хамзата Чимаева.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители