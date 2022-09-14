Алискеров из зала Хабиба стал бойцом UFC

Россиянин Икрам Алискеров стал бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в среду журналистам сообщил президент UFC Дэйна Уайт.
Алискеров победил бразильца Марио Соузу болевым приемом кимура в первом раунде на турнире Dana White's Contender Series.
"Это было быстро, качественно, - сказал Уайт. - У него есть история с Хамзатом Чимаевым. По-моему, это первая победа кимурой в Dana White's Contender Series. Поздравляю, Икрам стал бойцом UFC".
"Я доказал, что готов выступать в UFC, - сказал Алискеров. - Долго шел к этому, восемь месяцев готовился. Благодарю Хабиба Нурмагомедова и Али Абдель-Азиза. Мне не терпится снова выйти на эту арену, постараюсь до конца года подраться".
Алискерову 29 лет, он тренируется в зале Хабиба Нурмагомедова. На его счету 13 побед и одно поражение, которое он потерпел в бою против Хамзата Чимаева.