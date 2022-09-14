Алискеров из зала Хабиба стал бойцом UFC

"Это было быстро, качественно, - сказал Уайт. - У него есть история с Хамзатом Чимаевым. По-моему, это первая победа кимурой в Dana White's Contender Series. Поздравляю, Икрам стал бойцом UFC".

"Я доказал, что готов выступать в UFC, - сказал Алискеров. - Долго шел к этому, восемь месяцев готовился. Благодарю Хабиба Нурмагомедова и Али Абдель-Азиза. Мне не терпится снова выйти на эту арену, постараюсь до конца года подраться".