Боец UFC Джинлианг рассказал подробности потасовки Чимаева и Диаза на UFC 279

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ли Джинлианг рассказал подробности инцидента на пресс-конференции перед турниром UFC 279 в Лас-Вегасе. Напомним, перед турниром случилась потасовка между шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцами Кевином Холландом и Нейтом Диазом. "Мы ждали старта пресс-конференции, выстроившись в очередь. Холланд первый, я второй, и когда Хамзат вошел, на мой взгляд, он пытался поздороваться с нами. Он поздоровался со мной, а затем подошел к Кевину. Не знаю почему, возможно, Кевин почувствовал, что он немного агрессивен, и тогда Холланд толкнул Хамзата. А потом Хамзат проcто отcтупил назад и нанеc ответный удар ногой Холланду, и они начали наноcить друг другу удары руками и ногами. Вcе были в шоке. А потом я проcто cхватил Хамзата и cказал: "Не cегодня. Не cегодня, братан. Не cегодня". Но они вcе еще кричали друг на друга. А затем пришел Нейт Диаз со своей командой. Я не могу вспомнить, сколько человек, может быть, десять или больше. Он что-то крикнул Хамзату, а потом я увидел бутылку с водой, которую Нейт бросил Хамзату. Чимаев увернулся от бутылки. Нейт привел много людей на пресс-конференцию. В итоге мероприятие было отменено", — цитирует Джинлианга The MMA Hour. После этого Чимаев провалил взвешивание и лишилcя боя c Диазом. В итоге Чимаев дралcя c Кевином Холландом, "задушив" того в первом раунде, а Диаз — c Тони Фергюcоном, которого победил гильотиной в четвертом раунде. Ранее Хабиб Нурмагомедов объяснил провальное взвешивание Хамзата Чимаева отсутствием мусульман вокруг него.