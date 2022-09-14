Фергюсон уверен, что Чимаев сжульничал на взвешивании

Бывший обладатель временного пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон заявил, что шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев специально не сдал вес к поединку против Нейта Диаза.
«Вся эта ситуация напомнила мне пандемию, если вы понимаете, о чем я. У нас двое русских, как сказал Нейт – один из них сбежал от меня на UFC 209, а второй специально не сделал вес. Все остальное было лишь фасадом, чтобы прикрыть все это», — передает слова Фергюсона MMA News.
Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза. В результате он провел бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.
Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом.
После этого на счету шведа стало 12 поединков, в которых он одержал 12 побед и не потерпел ни одного поражения. У Холланда 32 боя и 23 победы.