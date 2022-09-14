Фергюсон уверен, что Чимаев сжульничал на взвешивании

«Вся эта ситуация напомнила мне пандемию, если вы понимаете, о чем я. У нас двое русских, как сказал Нейт – один из них сбежал от меня на UFC 209, а второй специально не сделал вес. Все остальное было лишь фасадом, чтобы прикрыть все это», — передает слова Фергюсона MMA News.