Появились подробности массовой драки с участием Чимаева перед турниром UFC

«[Чимаев] поздоровался со мной, а затем подошел к Кевину. Но я не знаю почему, может быть, Кевин почувствовал, что он немного агрессивен, и тогда Кевин толкнул Хамзата. А потом Хамзат просто отступил назад и нанес ответный удар ногой Холланду, и они начали наносить друг другу удары руками и ногами», — поделился он.