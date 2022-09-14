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1 час назад

Стали известны подробности массовой драки с участием Чимаева перед турниром UFC

Lenta.ru

Китайский боец смешанного стиля (MMA) Ли Цзинлян рассказал о массовой драке с участием Хамзата Чимаева перед турниром UFC 279. Подробности стали известны MMAFighting.

Появились подробности массовой драки с участием Чимаева перед турниром UFC
Фото: СкриншотСкриншот

Цзинлян заявил, что драку начал американец Кевин Холланд.

«[Чимаев] поздоровался со мной, а затем подошел к Кевину. Но я не знаю почему, может быть, Кевин почувствовал, что он немного агрессивен, и тогда Кевин толкнул Хамзата. А потом Хамзат просто отступил назад и нанес ответный удар ногой Холланду, и они начали наносить друг другу удары руками и ногами», — поделился он.

Китаец добавил, что позже к потасовке присоединился Нэйт Диас и бросил бутылку в Чимаева.

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада сделала заявление, в котором подчеркнула, что недопустимое поведение спортсменов может повлечь административную и уголовную ответственность. «Комиссия строго накажет всех участников за все случаи физического насилия за пределами октагона, вплоть до лишения гонорара, а также отзыва или приостановки действия бойцовской лицензии», — отмечается в сообщении.

Драка произошла перед пресс-конференцией участников турнира в Лас-Вегасе. После этого глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт принял решение отменить мероприятие.

Позже Чимаев встретился с Холландом во втором по значимости поединке турнира. Швед одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.

MMA,Хамзат Чимаев,
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