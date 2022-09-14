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1 час назад

Российский боец получил контракт с UFC после победы в отборочном турнире

Lenta.ruиещё 1

Российский боец смешанного стиля (MMA) Икрам Алискеров подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

Российский боец получил контракт с UFC
Фото: Lenta.ruLenta.ru

29-летний спортсмен получил возможность выступать в UFC благодаря победе в отборочном шоу Dana White’s Contender Series. В поединке, который прошел в Лас-Вегасе, Алискеров оказался сильнее бразильца Марио де Соуза. Он одержал победу болевым приемом в первом раунде.

Для россиянина эта победа стала 13-й в карьере. Единственное поражение Алискеров потерпел от Хамзата Чимаева на турнире Brave CF 23 в 2019 году.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар подписал новый контракт с UFC. Также боец объявил, что проведет следующий поединок 5 ноября.

MMA,Хамзат Чимаев,Хабиб Нурмагомедов,
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