Российский боец получил контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Икрам Алискеров подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

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29-летний спортсмен получил возможность выступать в UFC благодаря победе в отборочном шоу Dana White’s Contender Series. В поединке, который прошел в Лас-Вегасе, Алискеров оказался сильнее бразильца Марио де Соуза. Он одержал победу болевым приемом в первом раунде.

Для россиянина эта победа стала 13-й в карьере. Единственное поражение Алискеров потерпел от Хамзата Чимаева на турнире Brave CF 23 в 2019 году.