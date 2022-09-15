Внук Мохаммеда Али подписал контракт с промоушеном ММА

— У меня есть наследие, которому нужно соответствовать, наследие, начатое моим дедом, которое мы с братом продолжаем. Я решил продолжить это наследие здесь, в Лиге профессиональных бойцов. Моя единственная цель — однажды стать чемпионом мира PFL, — сказал 24-летний Уолш.