Внук Мохаммеда Али подписал контракт с промоушеном ММА

Внук трехкратного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Мохаммеда Али попробует свои силы в ММА.
Бьяджио Али Уолш подписал любительский контракт с Лигой профессиональных бойцов.
— У меня есть наследие, которому нужно соответствовать, наследие, начатое моим дедом, которое мы с братом продолжаем. Я решил продолжить это наследие здесь, в Лиге профессиональных бойцов. Моя единственная цель — однажды стать чемпионом мира PFL, — сказал 24-летний Уолш.
Легенда бокса Мохаммед Али скончался в 2016 году.