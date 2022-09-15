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1 час назад

Внук Мохаммеда Али подписал контракт с промоушеном ММА

Матч ТВ

Внук трехкратного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Мохаммеда Али попробует свои силы в ММА.

Внук Мохаммеда Али подписал контракт с промоушеном ММА
Фото: соцсетисоцсети

Бьяджио Али Уолш подписал любительский контракт с Лигой профессиональных бойцов.

— У меня есть наследие, которому нужно соответствовать, наследие, начатое моим дедом, которое мы с братом продолжаем. Я решил продолжить это наследие здесь, в Лиге профессиональных бойцов. Моя единственная цель — однажды стать чемпионом мира PFL, — сказал 24-летний Уолш.

Легенда бокса Мохаммед Али скончался в 2016 году.

MMA,Мохаммед Али,
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