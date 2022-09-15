Турнир по ММА на форуме «Россия - спортивная держава» отменен

Турнир по смешанным единоборствам (ММА) ASI Championship в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Кемерове отменен. Об этом ТАСС в четверг сообщили организаторы турнира.

"Турнир перенесен на более поздний срок. О датах и обновленном карде будет сообщено позднее", - сообщили организаторы турнира.

Турнир должен был пройти 30 сентября, в главном бое должны были встретиться Гаджимурад Антигулов и Виктор Немков. Антигулов заменил Ивана Штыркова, который снялся с поединка против Немкова по состоянию здоровья.