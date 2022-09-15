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58 минут назад

Турнир по ММА на форуме "Россия - спортивная держава" отменен

ТАССиещё 2

Турнир по смешанным единоборствам (ММА) ASI Championship в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Кемерове отменен. Об этом ТАСС в четверг сообщили организаторы турнира.

Турнир по ММА на форуме «Россия - спортивная держава» отменен
Фото:  UFC Russia UFC Russia

"Турнир перенесен на более поздний срок. О датах и обновленном карде будет сообщено позднее", - сообщили организаторы турнира.

Турнир должен был пройти 30 сентября, в главном бое должны были встретиться Гаджимурад Антигулов и Виктор Немков. Антигулов заменил Ивана Штыркова, который снялся с поединка против Немкова по состоянию здоровья.

MMA,Виктор Немков,Иван Штырков,
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