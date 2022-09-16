Чимаеву предсказали тройное чемпионство в UFC

«Хамзат сказал, что он здесь, чтобы разбить всех. Говорю вам, он может это сделать. У него было шесть боев в UFC. Если не считать поединка с Гилбертом Бернсом, он пропустил только два удара. Именно поэтому я думаю, что он может стать чемпионом в трех весовых категориях», — заявил Биспинг.