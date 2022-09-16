Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
2 часа назад

Чимаеву предсказали тройное чемпионство в UFC

Lenta.ru

Бывший боец UFC Майкл Биспинг предсказал шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву тройное чемпионство. Об этом он заявил в одном из роликов на своем YouTube-канале.

Чимаеву предсказали тройное чемпионство в UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хамзат сказал, что он здесь, чтобы разбить всех. Говорю вам, он может это сделать. У него было шесть боев в UFC. Если не считать поединка с Гилбертом Бернсом, он пропустил только два удара. Именно поэтому я думаю, что он может стать чемпионом в трех весовых категориях», — заявил Биспинг.

Ранее ни одному бойцу не удавалось выиграть чемпионские пояса сразу в трех весовых категориях. На данный момент швед выступает в полусреднем весе.

Чимаев провел в UFC шесть поединков, не потерпев ни одного поражения. 15 сентября он встретился с американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279 и одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.

MMA,Хамзат Чимаев,Майкл Биспинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители