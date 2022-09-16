Монсон рассказал о поступающих от украинцев угрозах

«Там мне говорят: "Ты сумасшедший! Ты марионетка или щенок в руках русских. Ты не понимаешь, что происходит!". А я отвечаю: "Нет, как раз я знаю, что происходит! Потому что я бываю в Донбассе еще с 2016 года. Я тут уже 6 лет"», — сказал Монсон.