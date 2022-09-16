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40 минут назад

Монсон рассказал о поступающих от украинцев угрозах

Никита Бородкин

Российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший член Совета депутатов Красногорска Джефф Монсон рассказал об угрозах, которые поступают к нему от украинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Монсон рассказал о поступающих от украинцев угрозах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Множество специфических писем, сообщений в мессенджерах и из соцсетей с Украины и от украинцев такого примерно содержания: "Я хочу тебя убить!"» — заявил Монсон.

Он также отметил, что в США мало кто поддерживает Донбасс и принимает правду о ситуации на Украине.

«Там мне говорят: "Ты сумасшедший! Ты марионетка или щенок в руках русских. Ты не понимаешь, что происходит!". А я отвечаю: "Нет, как раз я знаю, что происходит! Потому что я бываю в Донбассе еще с 2016 года. Я тут уже 6 лет"», — сказал Монсон.

Напомним, что Монсон — двукратный чемпион ADCC Submission Wrestling World Championship. Он стал гражданином России в 2015 году. В 2018 году спортсмен стал членом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия».

MMA,Джефф Монсон,Единая Россия,
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