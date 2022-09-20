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1 час назад

Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Чемпионат.comиещё 12

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут бой по правилам бокса 24 сентября. Начало боя запланировано примерно на 22:00 мск.

Емельяненко — Дацик: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прямом эфире бой покажет российский телеканал НТВ.

Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом. Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

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