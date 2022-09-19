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1 час назад

Емельяненко жестко раскритиковал Дацика за мнимое злоупотребление пивом

Илья Родин

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что профессиональный боксер Вячеслав Дацик, его соперник в предстоящем матче, якобы потребляет пиво в чрезмерных количествах. Об этом пишет РИА «Новости».

Емельяненко унизил Дацика
Фото: Соцсети бойца ММАСоцсети бойца ММА

Отмечается, что поединок пройдет 24 сентября, на московском турнире Hardcore Boxing. Перед боем соперники активно дают интервью журналистам. Емельяненко резко высказывается о Дацике при каждом общении со СМИ.

Названы гонорары Дацика и Алексадра Емельяненко за бой

В частности, он прошелся по образу жизни противника на прошедшей в понедельник пресс-конференции. После нее бойцы дали дополнительные комментарии корреспондентам спортивных изданий.

«Дацик употребляет алкоголь, конкретно. Это пивной алкоголик, он не вылазит из баров, квасит», - подчеркнул Емельяненко.

Боец призвал при этом обратить внимание на внешний вид Дацика, практическое отсутствие спортивной формы. Он добавил, что ранее его соперник следил за собой, готовился к соревнованиям.

Вячеслав Дацик, в свою очередь, обвинил в алкоголизме самого Емельяненко. Он предупредил, что Александр ответит за свои резкие слова, сказанные на пресс-конференции, на ринге.

Напомним, что ранее американский боец ММА Джефф Монсон объявил о завершении профессиональной карьеры. Это решение он принял после неудачного поединка с Дациком.

MMA,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,Джефф Монсон,
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