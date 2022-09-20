Ротенберг поздравил Хабиба с днем рождения

«Хабиб, поздравляю тебя с днём рождения! Ты настоящая легенда спорта, а твой путь – пример для меня и всей нашей команды. Рад, что могу назвать тебя своим другом! Мы не раз общались лично, и хочу ещё раз поблагодарить тебя за огромную помощь для СКА. Недавно я вспоминал историю твоей подготовки к поединку с Конором Макгрегором – ты тогда проводил очень жёсткие спарринги. Позвал несколько бойцов, похожих на Конора, и на каждый раунд выходил против свежего «клона» Макгрегора. Было невероятно тяжело, но ты отлично подготовился и победил в настоящем бою. Эта система актуальна и для нас – чем тяжелее нам во время тренировок, тем лучше мы готовы к на