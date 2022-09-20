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43 минуты назад

«Ты настоящая легенда спорта». Р. Ротенберг поздравил Хабиба с днём рождения

Чемпионат.comиещё 1

Заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с днём рождения.

Ротенберг поздравил Хабиба с днем рождения
Фото: t.me/s/rotenberg81t.me/s/rotenberg81

«Хабиб, поздравляю тебя с днём рождения! Ты настоящая легенда спорта, а твой путь – пример для меня и всей нашей команды. Рад, что могу назвать тебя своим другом! Мы не раз общались лично, и хочу ещё раз поблагодарить тебя за огромную помощь для СКА. Недавно я вспоминал историю твоей подготовки к поединку с Конором Макгрегором – ты тогда проводил очень жёсткие спарринги. Позвал несколько бойцов, похожих на Конора, и на каждый раунд выходил против свежего «клона» Макгрегора. Было невероятно тяжело, но ты отлично подготовился и победил в настоящем бою. Эта система актуальна и для нас – чем тяжелее нам во время тренировок, тем лучше мы готовы к на

Все знают, что поражения – неотъемлемая часть профессионального спорта, но в случае с тобой эта истина не работает. 29 поединков – и ни единой осечки! Дорогой Хабиб, спасибо тебе за реальную поддержку! Желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья, неиссякаемой энергии на добрые дела, благополучия, семейного тепла, новых свершений и побед. Пусть спорт и твоя активная общественная жизнь приносят тебе исключительно положительные эмоции», — написал Ротенберг на своей странице в Telegram.

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