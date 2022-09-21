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2 часа назад

UFC подписал рекордный контракт с американским бойцом

Lenta.ruиещё 3

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подписал рекордный контракт с американским бойцом Раулем Росасом Джуниором. Об этом сообщается на странице промоушена в Twitter.

UFC подписал рекордный контракт с американским бойцом
Фото: ESPN MMA / YouTubeESPN MMA / YouTube

Соглашение заключили 20 сентября после победы Джуниора над Мандо Гутьерресом на турнире Dana White’s Contender Series.17-летний американец стал самым молодым бойцом в истории промоушена. Прежний рекорд принадлежал его соотечественнику Чейзу Хуперу, дебютировавшему в UFC в 22 года.

Ранее Джуниор в течение десяти месяцев выступал в рамках UWC. В профессиональной карьере он провел шесть поединков, одержав шесть побед и не потерпев ни одного поражения.

14 сентября российский боец Икрам Алискеров получил контракт в UFC благодаря победе в отборочном шоу Dana White’s Contender Series. В поединке, который прошел в Лас-Вегасе, Алискеров оказался сильнее бразильца Марио де Соуза. Он одержал победу болевым приемом в первом раунде.

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