Стало известно о переговорах звезды UFC с Bellator

«Мы надеемся, что достигнем соглашения по какой-нибудь сделке. Хотим, чтобы Диас проводил свои бои в смешанных единоборствах в нашем промоушене, так что мы ведем диалог», — заявил он.

Об уходе Диаса из UFC стало известно 11 сентября. «У меня оставался всего один бой в UFC. И мне достался достойный соперник. Все знают, что между мной и UFC были отношения любви и ненависти все то время, что я здесь был», — поделился тогда американец.