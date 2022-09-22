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2 часа назад

Стало известно о переговорах звезды UFC с Bellator

Lenta.ruиещё 3

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Нэйт Диас может перейти в Bellator. Об этом глава промоушена Скотт Кокер сообщил BJPenn.

Стало известно о переговорах звезды UFC с Bellator
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кокер рассказал, что Bellator ведет переговоры со звездой UFC.

«Мы надеемся, что достигнем соглашения по какой-нибудь сделке. Хотим, чтобы Диас проводил свои бои в смешанных единоборствах в нашем промоушене, так что мы ведем диалог», — заявил он.

Об уходе Диаса из UFC стало известно 11 сентября. «У меня оставался всего один бой в UFC. И мне достался достойный соперник. Все знают, что между мной и UFC были отношения любви и ненависти все то время, что я здесь был», — поделился тогда американец.

Последний поединок в UFC Диас провел против соотечественника Тони Фергюсона. Бой завершился его победой удушающим приемом в четвертом раунде.

На счету Диаса 21 победа при 13 поражениях. Он выступал в UFC с 2007 года.

MMA,Скотт Кокер,Тони Фергюсон,
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