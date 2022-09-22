Нурмагомедов оценил драку с командой Макгергора фразой «ожидал от него большего»

«Я ожидал большего от него. Когда я поймал его шею и задушил, то он сдался. Я тогда подумал: "Ты привез сюда тысячи людей из Ирландии и стучишь перед ними". И тут я увидел, как кто-то из его угла говорит в мою сторону. Тогда у меня появилась мысль, что должен укусить его за сердце», — заявил боец.