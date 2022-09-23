Американский боец завершил карьеру после проигрыша Чимаеву

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Холланд в своих социальных сетях заявил о завершении профессиональной карьеры. 29-летний спортсмен выступает на профессиональном уровне начиная с 2015 года. Дебют в UFC пришелся на 2018 год.

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«Это был хороший забег за последний месяц. Я получил зарплату и ухожу», — написал Холланд.

Последний бой Холланд провел против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Бой прошел в ночь на 11 сентября. Чимаев одержал победу над Холландом в первом раунде. Швед исполнил не только удушающий прием, но и болевой.

Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.