Американский боец завершил карьеру после проигрыша Чимаеву

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Холланд в своих социальных сетях заявил о завершении профессиональной карьеры. 29-летний спортсмен выступает на профессиональном уровне начиная с 2015 года. Дебют в UFC пришелся на 2018 год.
«Это был хороший забег за последний месяц. Я получил зарплату и ухожу», — написал Холланд.
Последний бой Холланд провел против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
Бой прошел в ночь на 11 сентября. Чимаев одержал победу над Холландом в первом раунде. Швед исполнил не только удушающий прием, но и болевой.
Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.
После этого на счету шведа стало 12 поединков, в которых он одержал 12 побед и не потерпел ни одного поражения. У Холланда 32 боя и 23 победы.