Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика

Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал свое поражение в поединке с Вячеславом Дациком крылатой фразой «Проиграна битва, но не проиграна война!»

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Он публиковал пост в Telegram-канале, где принес извинения фанатам и всем, кто болел за него. Боец признал, что «погнался за Дациком» и недооценил его.

Он добавил, что пересмотрит свое отношение к противнику и хочет провести реванш.

Сегодня ночью в бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик одержал победу над Емельяненко нокаутом.

Емельяненко пропустил удар левой в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что «шоу не получилось» и посоветовал Александру тренироваться со спарринг-партнерми, а не с «лапами».