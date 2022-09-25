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29 минут назад

Емельяненко прокомментировал поражение от Дацика

Елена Прошина

Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал свое поражение в поединке с Вячеславом Дациком крылатой фразой «Проиграна битва, но не проиграна война!»

Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он публиковал пост в Telegram-канале, где принес извинения фанатам и всем, кто болел за него. Боец признал, что «погнался за Дациком» и недооценил его.

Он добавил, что пересмотрит свое отношение к противнику и хочет провести реванш.

Сегодня ночью в бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик одержал победу над Емельяненко нокаутом.

Емельяненко пропустил удар левой в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что «шоу не получилось» и посоветовал Александру тренироваться со спарринг-партнерми, а не с «лапами».

Емельяненко провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, один бой кончился ничьей.

MMA,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,
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