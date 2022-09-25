Харитонов рассказал, сколько заработал на победе Дацика

«Конечно, это было ожидаемо. Я на это поставил 50 тыс. рублей. Знал, что Дацик победит. Это было чисто символически. Мы сидели, и я сделал ставку, чтобы было интереснее смотреть. Был коэффициент 1.95. Я выиграл 47,5 тысяч», — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.