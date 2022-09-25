"Мне повестка пришла, но бегать не собираюсь"

"Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю. Повестка пришла мне в Москву. Прописка у меня нынче московская, в Москве я учился и недавно квартиру приобрел и соответственно прописался, но сейчас я живу в Ульяновске. Я вырос и служил в Ульяновске, там живет моя матушка, лежит отец. Когда брата не стало, я переехал с семьей обратно в Ульяновск, чтобы быть рядом с мамой, с бабушкой, с семьей брата. А повестка, естественно, пришла на московский адрес, по прописке", — приводит слова бойца "Матч ТВ".