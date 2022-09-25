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1 час назад

Боец ММА Минеев сообщил, что ему пришла повестка и бегать он не собирается

Газета.Ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата после указа о частичной мобилизации вооруженных сил РФ.

"Мне повестка пришла, но бегать не собираюсь"
Фото: FIGHT NIGHTS GLOBALFIGHT NIGHTS GLOBAL

"Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю. Повестка пришла мне в Москву. Прописка у меня нынче московская, в Москве я учился и недавно квартиру приобрел и соответственно прописался, но сейчас я живу в Ульяновске. Я вырос и служил в Ульяновске, там живет моя матушка, лежит отец. Когда брата не стало, я переехал с семьей обратно в Ульяновск, чтобы быть рядом с мамой, с бабушкой, с семьей брата. А повестка, естественно, пришла на московский адрес, по прописке", — приводит слова бойца "Матч ТВ".

Сразу три футболиста попали под мобилизацию перед матчем КР

Минеев в октябре 2021 года одержал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. На счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Вячеславу Дацику понадобилось всего 12 секунд для того, чтобы одержать победу над Александром Емельяненко в поединке по правилам бокса, прошедшем в Москве в рамках боксерского вечера лиги Hardcore.

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