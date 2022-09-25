Тренер сборной назвал цирком бой между Дациком и Емельяненко

Тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов раскритиковал бой между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко. Его слова передает «Чемпионат».
«Если рассматривать эстетику, то говорить вообще не о чем. Вышли, устроили цирк под названием бокс. Емельяненко еле живой — это и так было видно, если мы берем физические кондиции. Дацик помоложе, более заряженный. Получилось то, что получилось, но цирк – он и есть цирк! Никак иначе не назовешь», — сказал Кравцов.
Бой Емельяненко и Дацика стал главным поединком турнира промоушена Hardcore Boxing, прошедшего в Москве. Дацик одержал победу спустя 12 секунд после начала встречи. В первом раунде он левой рукой нанес сопернику мощный удар и отправил Емельяненко в нокаут. После того, как врачи оценили состояние Александра, рефери объявил о приостановке поединка и победе Дацика.