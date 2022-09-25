Тренер сборной назвал цирком бой между Дациком и Емельяненко

«Если рассматривать эстетику, то говорить вообще не о чем. Вышли, устроили цирк под названием бокс. Емельяненко еле живой — это и так было видно, если мы берем физические кондиции. Дацик помоложе, более заряженный. Получилось то, что получилось, но цирк – он и есть цирк! Никак иначе не назовешь», — сказал Кравцов.