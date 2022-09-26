Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
52 минуты назад

Боец UFC поцеловал соперника на дуэли взглядов. В бою был жёстко наказан

Чемпионат.com

Больше Пол Крэйг не позволит себе такие вольности.

Боец UFC поцеловал соперника на дуэли взглядов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Боец UFC Пол Крэйг считается большим мастером бразильского джиу-джитсу. Более того, БЖЖ – это, пожалуй, единственная сильная сторона шотландского полутяжа. Благодаря фирменному треугольнику Крэйг побеждал трёх российских бойцов: Никиту Крылова, Гаджимурада Антигулова и Магомеда Анкалаева. Помимо UFC, Пол выступает на турнирах по грэпплингу, где встречается с малоизвестными, но очень мастеровитыми бойцами.

На выходных шотландец сразился с британцем Джедом Хью в промоушене Polaris. На дуэли взглядов Крэйг выглядел намного крупнее соперника. На последнем турнире ADCC в Португалии Хью выступал в категории до 83 кг. Парень, кстати, взял две золотые медали – в своём весе и в абсолютном, где участвуют представители всех категорий.

Во время стердауна Крэйг и Хью пристально смотрели друг другу в глаза, а затем Пол необычным образом разрядил обстановку, поцеловав соперника в нос. Хью растерялся, но мужчины посмеялись и обнялись. Как говорят в таких случаях рэперы, no homo – иными словами, никакого сексуального подтекста в действиях Крэйга искать не стоит.

И всё же Хью жёстко наказал более знаменитого и крупного соперника, который без спроса ворвался в личное пространство. Крэйг весил примерно на 20 кг больше, но это никак не помогло ему в виде единоборств, где твою мощь могут применить против тебя самого. Шотландец свалил соперника на ковёр, но тут же отдал ногу. Хью вышел на приём «замок Эстима», и Крэйг моментально постучал.

MMA,Магомед Анкалаев,Никита Крылов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители