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2 часа назад

Еще один российский боец ММА подписал контракт с UFC

Газета.Ru

Еще один российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает Metaratings со ссылкой на многочисленные источники.

Российский боец ММА Исаев подписал контракт с UFC
Фото: Газета.ruГазета.ru

38-летний тяжеловес является чемпионом Профессиональной бойцовской лиги (PFL) 2019 года. Спортсмен провел поединок в рамках финала Гран-при PFL в тяжелом весе против американца Джареда Рошольта. Бой был закончен в четвертом раунде после того, как рефери засчитал Рошольту технический нокаут. За этот поединок россиянин получил $1 млн.

До ММА спортсмен занимался вольной борьбой и принимал участие в Олимпийских играх 2008 года, заняв 17-е место в весовой категории до 125 кг.

Ранее боец промоушена UFC Шон О'Мэлли поделился мнением об Исламе Махачеве.

«Я не видел много боев с участием Махачева. Безумие, насколько он раскручен благодаря Хабибу. Он каждый раз говорит, как Ислам хорош. Но очевидно, что он провел хорошо последние бои», — сказал О'Мэлли.

В последнем бою Махачев победил американского бойца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

Бобби Грин,Ислам Махачев,
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