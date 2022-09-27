«Армии нужны такие ребята, как я»: Минеев высказался о мобилизации

Российский боец по смешенным боевым искусствам (ММА), чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев получил повестку в рамках объявленной президентом России частичной мобилизации, сообщает «РЕН ТВ».

Фото: Fight Nights Global Fight Nights Global

По его словам, когда пришла повестка, ему неизвестно. Боец заявил, что в Останкинский военкомат, к которому приписан, он прибудет в ближайшие дни и убегать не намерен. Минеев заявил, что считает своим долгом по первому требованию прибыть на призывной пункт.

«Если пришла повестка, значит, стране нужна моя помощь. Армии сейчас нужны такие ребята, как я», – заявил мужчина.

Он подчеркнул, что все, кто сейчас служит во благо страны, – его братья, которые отдают свой долг. Сам боец выразил готовность пополнить их ряды, призвав парней оставаться мужчинами до конца. Их женщинам Минеев пожелал знать, что они воспитали настоящих мужчин.

Спортсмен также сообщил, что воспитывался в семье военного офицера. У него служил дед, а дядя прошел Афганистан.