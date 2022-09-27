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35 минут назад

Магомед Исмаилов сорвал битву взглядов с Иличем, устроив вторую потасовку за день

Чемпионат.com

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов угодил в очередной скандал, сорвав битву взглядов с сербом Александром Иличем, боксёрский поединок с которым состоится 7 октября в Москве.

Исмаилов сорвал битву взглядов с Иличем, устроив вторую потасовку за день
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Исмаилов подошёл к сопернику, после чего схватил его за шею. Илич не остался в долгу и окатил россиянина водой из бутылки, после чего оба несколько раз попытались друг друга ударить. Впрочем, окружающие не восприняли конфликт всерьёз, буднично разведя бойцов по истечении инцидента.

Права на видео принадлежат Pravda Boxing. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Pravda Boxing

В своём последнем боксёрском поединке Магомед Исмаилов победил единогласным решением нигерийца Оланреваджу Дуродолу.

Ранее Исмаилов вступил в конфликт с бывшим бойцом UFC американцем Майком Перри на пресс-конференции к турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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