UFC в последний момент отказался подписывать российского бойца

Не так давно прошла информация о том, что непобежденный российский боец и чемпион PFL Али Исаев присоединился к звездному составу сильнейшей лиги мира.
Увы, это оказалось не так, хотя все шло к подписанию контракта, который, казалось бы, всех устраивал.
Например, известный российский инсайдер Игорь Лазорин сообщал, что удалось достигнуть устной договоренности и оставалось лишь подписать контракт.
Однако в команде Алиева дали понять, что подписание договора в последний момент сорвалось по инициативе UFC и без какого-либо вразумительного объяснения причин.