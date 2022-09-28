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1 час назад

UFC в последний момент отказался подписывать российского бойца Али Исаева

Inc-News

Не так давно прошла информация о том, что непобежденный российский боец и чемпион PFL Али Исаев присоединился к звездному составу сильнейшей лиги мира.

UFC в последний момент отказался подписывать российского бойца
Фото: Inc-NewsInc-News

Увы, это оказалось не так, хотя все шло к подписанию контракта, который, казалось бы, всех устраивал.

Например, известный российский инсайдер Игорь Лазорин сообщал, что удалось достигнуть устной договоренности и оставалось лишь подписать контракт.

Однако в команде Алиева дали понять, что подписание договора в последний момент сорвалось по инициативе UFC и без какого-либо вразумительного объяснения причин.

MMA,Игорь Лазорин,
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