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1 час назад

Бывший боец UFC Ибрагимов рассказал о желании провести бой с Дациком

Газета.Ru

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хадис Ибрагимов рассказал о желании подраться с Вячеславом Дациком, передает Mma.metaratings.ru.

Бывший боец UFC Ибрагимов захотел провести бой с Дациком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас не будет такого, чтобы я бросил вызов Дацику. Он ничего плохого про меня не сказал и не сделал. Мне был бы интересен этот бой. Не знаю, насколько это интересно ему и организациям», — сказал Ибрагимов.

24 сентября состоялся бой между Александром Емельяненко и Дациком, который стал стал главным поединком турнира промоушена Hardcore Boxing, прошедшего в Москве. Дацик одержал победу спустя 12 секунд после начала встречи. В первом раунде он левой рукой нанес сопернику мощный удар и отправил Емельяненко в нокаут. После того, как врачи оценили состояние Александра, рефери объявил о приостановке поединка и победе Дацика.

MMA,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,
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