Бывший боец UFC Ибрагимов захотел провести бой с Дациком

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хадис Ибрагимов рассказал о желании подраться с Вячеславом Дациком, передает Mma.metaratings.ru.
«Сейчас не будет такого, чтобы я бросил вызов Дацику. Он ничего плохого про меня не сказал и не сделал. Мне был бы интересен этот бой. Не знаю, насколько это интересно ему и организациям», — сказал Ибрагимов.
24 сентября состоялся бой между Александром Емельяненко и Дациком, который стал стал главным поединком турнира промоушена Hardcore Boxing, прошедшего в Москве. Дацик одержал победу спустя 12 секунд после начала встречи. В первом раунде он левой рукой нанес сопернику мощный удар и отправил Емельяненко в нокаут. После того, как врачи оценили состояние Александра, рефери объявил о приостановке поединка и победе Дацика.