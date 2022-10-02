Россиянин Борщев уступил американцу Дэвису на турнире UFC

ТАСС, 2 октября. Российский боец смешанного стиля Вячеслав Борщев проиграл американцу Майку Дэвису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
30-летний россиянин уступил единогласным решением судей.
Борщев провел девятый бой в смешанных единоборствах (ММА), на его счету шесть побед и три поражения. 29-летний Дэвис одержал десятую победу в ММА при двух поражениях.
На турнире в Лас-Вегасе бой должен был провести еще один российский спортсмен, Максим Гришин, однако его поединок с бразильцем Филипом Линсом был отменен.