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8 часов назад

Россиянин Борщев уступил американцу Дэвису на турнире UFC

ТАССиещё 2

ТАСС, 2 октября. Российский боец смешанного стиля Вячеслав Борщев проиграл американцу Майку Дэвису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

30-летний россиянин уступил единогласным решением судей.

Борщев провел девятый бой в смешанных единоборствах (ММА), на его счету шесть побед и три поражения. 29-летний Дэвис одержал десятую победу в ММА при двух поражениях.

На турнире в Лас-Вегасе бой должен был провести еще один российский спортсмен, Максим Гришин, однако его поединок с бразильцем Филипом Линсом был отменен.

MMA,Вячеслав Борщев,Майк Дэвис,
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