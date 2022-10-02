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9 часов назад

Российский боец Олейник потерпел поражение на турнире UFC

Майк Габриелян

Российский боец MMA Алексей Олейник потерпел поражение от шведа Илира Латифи в поединке чемпионата UFC Vegas 61. Россиянин заявил после боя, что «старался изо всех сил», но соперник попался крайне неудобный, сообщает RT.

Российский боец Олейник потерпел поражение на турнире UFC
Фото: ТАССТАСС

Схватка прошла в Лас-Вегасе и завершилась победой 39-летнего Латифи единогласным решением судей. Бой проходил в предварительном карде.

«Я ожидал, что самым худшим развитием событий для меня будет, если он переведёт меня в партер», — прокомментировал проигрыш Олейник.

По его словам, он «старался изо всех сил», был «порох в пороховницах», но соперник попался крайне неудобный.

Теперь в карьере 45-летнего Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья. У Латифи 16 побед и восемь поражений.

Ранее бразильский боец Патрисиу Фрейре единогласным решением судей одержал победу над представителем Венгрии Адамом Боричем и защитил чемпионский пояс Bellator.

MMA,Алексей Олейник,
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